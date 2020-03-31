تقارير: زيدان ينتهك الحجر الطبي الإجباري

كشف تقرير صحفي إسباني، عن كسر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، للحجر الطبي الإجباري الذي خضع له جميع لاعبي وموظفي النادي الملكي مؤخرا.

وقررت إدارة نادي ريال مدريد فرض حجر طبي على اللاعبين والجهاز الفني والموظفين في النادي، بعد أن تم إثبات إصابة لاعب فريق كرة السلة، تري تومبيكنز، بفيروس كورونا، يوم 12 مارس الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في تقرير لها، إن زيدان في نهاية الأسبوع الذي أصيب فيه تومبكينز، قرر الذهاب إلى منزله الثاني في منطقة سييرا دي مدريد، بين يومي 14 و15 مارس الجاري.

وأضافت الصحيفة: "هناك بعض الجيران الفرنسيين شاهدوا زيدان في ذلك الوقت، والذي كان قبل قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحظر على جميع المواطنين، يوم 14 مارس، ودخل حيز التنفيذ يوم 16 من الشهر ذاته".

وتابعت: "زيدان بعد ذلك عاد إلى منزله في العاصمة مدريد، وظل به منذ ذلك الحين مثل باقي المواطنين الإسبان".

يذكر أن العينات التي تم أخذها من اللاعبين والجهاز الفني، جاءت جميعها سلبية.

المصدر: وكالات