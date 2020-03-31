مصارع شاب ينقذ 3 أطفال من محاولة اختطاف (فيديو)

تمكن طالب في المدرسة الثانوية ولاعب مصارعة شاب يدعى كنعان باور "Canaan Bower"، من إفشال محاولة اختطاف ثلاثة أطفال في متجر بالقرب من محطة للوقود بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لـ "KOB4"، فقد تعرضت أم لثلاثة أطفال لهجوم من قبل شخص يبلغ من العمر 22 عاما، في متجر، يوم 25 مارس الجاري، كما يظهر ذلك في فيديو لكاميرات المراقبة.

ولاحظ الشاب البالغ من العمر 16 عاما، بارو، الذي كان في محطة للوقود في تلك اللحظة، شجارا فهرع للمساعدة، وتمكن من احتجاز المشتبه به ومنع اختطاف الأطفال.

واحتجز كنعان باور، بطل المصارعة الحرة للمدارس، المهاجم حتى وصلت الشرطة، ليستخدم بذلك الشاب مهاراته الرياضية في القيام بعمل نبيل ورجولي يحسبان له.

المصدر: "lenta.ru"