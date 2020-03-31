الاتحاد الأمريكي للرغبي يشهر إفلاسه

أعلن الاتحاد الأمريكي للرغبي، أمس الاثنين، أن مشكلاته المالية التي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أوصلته إلى حد إشهار إفلاسه.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، قال الاتحاد إنه تقدم بطلب الإفلاس وفقا للمادة 11 من القانون، والذي يسمح للمنظمات المتعثرة ماليا بإعادة تنظيم وهيكلة ديونها.

وأضاف البيان، أن تعليق المنافسات بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، نتج عنه "خسائر كبرى في الإيرادات من رسوم عضوية الربيع والصيف، وتراجع الرعاية ومصادر إيرادات إضافية".

ويتضمن تسجيل الإفلاس خطة دعم مالي معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وتعاني الرياضة العالمية من جمود شبه كامل بسبب وباء كورونا المستجد، إذ توقفت وألغيت بطولات كثيرة خوفا من تفشي الفيروس.

وأصبحت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثرا بالوباء، مع نحو 164 ألف إصابة وأكثر من 3 آلاف وفاة.

المصدر: وكالات