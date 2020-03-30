تحديد موعد جديد لإقامة أولمبياد طوكيو

قالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إن اللجنة المنظمة في اليابان واللجنة الأولمبية الدولية اتفقتا اليوم الاثنين، على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام المقبل.

وأوضحت الوكالة، أن اللجنتين قررتا انطلاق الدورة يوم 23 يوليو 2021 وأن تستمر الألعاب حتى الثامن من أغسطس التالي.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية في الأسبوع الماضي، تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي، يوشيرو موري، إنه يتوقع اتصالا من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، هذا الأسبوع حول الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المؤجل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الألعاب الأولمبية طوال التاريخ الأولمبي الحديث الممتد 124 عاما، رغم أن بعض الدورات ألغيت بسبب الحروب.

المصدر: رويترز