كاسانو: ميسي أفضل من مارادونا

قال المهاجم السابق لمنتخب إيطاليا ونادي ريال مدريد لكرة القدم، أنطونيو كاسانو، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، أفضل من الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وأوضح كاسانو، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "لاكورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ميسي يتفوق على مارادونا لأنه "ظل يقوم بنفس الأشياء على مدار 15 عاما".

Lionel Messi has "ousted" Diego Maradona as Argentina's greatest number 10, according to former Italy international Antonio Cassano.#LionelMessihttps://t.co/SWGBU6HmW4 — Outlook Magazine (@Outlookindia) March 30, 2020

وتابع الدولي الإيطالي السابق تصريحاته قائلا: "مارادونا قام بشيء لم يسبق له مثيل لمدة أربعة أو خمسة أعوام، لكن ميسي ظل محافظا على مستواه المذهل لمدة 15 عاما".

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واستطرد كاسانو "لقد سجل ميسي 710 أهداف وقدم 300 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الاحترافية، حينما يلعب فإن فريقه يصبح متقدما بالفعل بهدف مقابل لا شيء".

واختتم كاسانو حديثه قائلا "يتعين على محبي مارادونا تقبل الأمر. هناك شخص أطاح بلاعبهم المفضل".

وعادة ما يختلف عشاق كرة القدم خاصة الأرجنتينيين حول الأفضل بين ميسي ومواطنه مارادونا، وهناك من يرجح كفة الأخير لقيادته منتخب "راقصي التانغو" للتتويج بكأس العالم عام 1986 بالمكسيك، وهو ما لم يفلح فيه ميسي حتى الآن على الرغم من مشاركته في 4 بطولات لكأس العالم.

المصدر: وكالات