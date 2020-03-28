أفضل المراوغين في التاريخ.. رونالدو يقصي صلاح مبكرا ونيمار يخرج محرز

في ظل توقف الأنشطة الرياضية وتراجع الاهتمام بأخبار كرة القدم ولاعبيها، ارتأت قناة فرنسية تذكير المتابعين بنجومهم المفضلين ومهاراتهم، في انتظار عودة النشاط حال انحسار فيروس كورونا.

وأطلقت قناة "RMC" الرياضية الفرنسية، استفتاء جماهيريا كبيرا، لاختيار أفضل مراوغ في تاريخ كرة القدم، واعتمد التصويت بين المعنيين بالاستفتاء على تصفيات بخروج المغلوب ليصل مرشحان إلى المباراة النهائية.

💫 #Dribbleurs

🗓 Ce soir à 21h

📺 RMC Sport 1



🚨 H-2 : n'oubliez pas que ce soir, à 21h sur RMC Sport 1, vous avez rendez-vous avec les meilleurs dribbleurs de la planète dans le film exceptionnel "Dribbleurs" signé @nicolaslansalot. pic.twitter.com/y80PcceMdG — RMC Sport (@RMCsport) March 26, 2020

وشهدت البطولة الافتراضية مشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومواطنه دييغو مارادونا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيليين، بيليه، والظاهرة رونالدو، ورونالدينيو، وكاكا، والهولندي يوهان كرويف.

واقتصرت المشاركة العربية على ثلاثة نجوم، وهم المغربي حكيم زياش، والمصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، وخرج الأول والثاني مبكرا من الدور الأول، بخسارتهما أمام روناليدينيو والظاهرة رونالدو على الترتيب، فيما نجح محرز في الوصول إلى الدور الثالث إلا أنه اصطدم بنيمار ليودع المنافسات.

RMC Sport

ونال ميسي لقب أفضل مراوغ في التاريخ، بعدما أطاح في طريقه بالعديد من النجوم وفي مقدمتهم الظاهرة رونالدو في الدور نصف النهائي، قبل أن يتفوق في المباراة النهائية، على زميله السابق في نادي برشلونة رونالدينيو، بحصوله على 51 بالمئة من الأصوات.

المصدر: sports.ru