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شاهد.. خطأ فادح من قناة تلفزيونية فرنسية بخصوص ميسي (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. خطأ فادح من قناة تلفزيونية فرنسية بخصوص ميسي (فيديو وصور)
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ارتكبت القناة الفرنسية M6 خطأ كبيرا أثناء بثها أمس السبت تقريرا عن تبرعات نجوم الرياضة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذي تفشى في أغلب دول العالم.

وأثناء حديث المذيعة عن تبرع نجوم الرياضة لمواجهة الفيروس ظهر في التقرير عن طريق الخطأ الإيراني رضا برستش الذي اشتهر مؤخرا بشبهه الكبير بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بدلا من أن تظهر صورة نجم الفريق الكتالوني.

شاهد.. خطأ فادح من قناة تلفزيونية فرنسية بخصوص ميسي (فيديو وصور)
AFP ATTA KENARE
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يذكر أن ميسي تبرع بمليون يورو لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد في إقليم كتالونيا.

المصدر: eurosport.ru

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