شاهد.. خطأ فادح من قناة تلفزيونية فرنسية بخصوص ميسي (فيديو وصور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njq5
ارتكبت القناة الفرنسية M6 خطأ كبيرا أثناء بثها أمس السبت تقريرا عن تبرعات نجوم الرياضة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذي تفشى في أغلب دول العالم.
March 29, 2020
وأثناء حديث المذيعة عن تبرع نجوم الرياضة لمواجهة الفيروس ظهر في التقرير عن طريق الخطأ الإيراني رضا برستش الذي اشتهر مؤخرا بشبهه الكبير بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بدلا من أن تظهر صورة نجم الفريق الكتالوني.
AFP ATTA KENARE
يذكر أن ميسي تبرع بمليون يورو لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد في إقليم كتالونيا.
المصدر: eurosport.ru