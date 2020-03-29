موعد محتمل للنسخة المؤجلة من أولمبياد طوكيو

أفادت تقارير صحفية يابانية الأحد بأن 23 يوليو 2021 هو موعد محتمل من وجهة نظر المنظمين لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، بعد تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

ونقلت قناة "إن أتش كاي" اليابانية الرسمية عن مصادر في اللجنة المحلية المنظمة، أن الموعد المرجح لانطلاق الدورة سيكون 23 يوليو.

وأفادت التقارير الصحفية اليابانية بأن اللجنة المحلية المنظمة برئاسة يوشيرو موري، تواصل نقاشاتها حاليا مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الموعد الجديد للألعاب.

وفي حين لم يتم تحديد مهلة زمنية لاتخاذ قرار بهذا الشأن، قال موري في تصريحات لقناة تلفزيونية يابانية ليل السبت، إن المعنيين سيتوصلون إلى "خلاصة ما" خلال أسبوع.

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على صعيد آخر، أفادت قناة "إن أتش كاي" بأن الشعلة الأولمبية التي كان من المقرر أن تبدأ مسيرتها في اليابان هذا الأسبوع وتم إرجاؤها بعد تأجيل الألعاب، ستعرض على مدى شهر في مجمع "جاي فيلادج" الرياضي في مدينة فوكوشيما (نقطة الانطلاق المقررة سابقا) على مدى شهر.

وكان المنظمون قد اختاروا هذا المجمع لانطلاق مسيرة الشعلة، لما يحمله من رمزية بالنسبة إلى اليابان، إذ استخدم كقاعدة لآلاف من عمال الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر وتسونامي والكارثة النووية عام 2011.

وتنظر طوكيو إلى الألعاب التي اختيرت لاستضافتها في العام 2013، على أنها دليل على تعافي البلاد وطي صفحة كارثة فوكوشيما.

ورأى رئيس الوزراء شينزو آبي بعد إعلان تأجيل الدورة، أن إقامتها في العام المقبل سيكون بمثابة دليل واحتفال بتغلب البشرية على "كوفيد-19".

المصدر: " أ ف ب"