رغم الاتفاق على تأجيلها حتى صيف 2021.. أولمبياد طوكيو 2020 ستحتفظ باسمها

قالت يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء، إن اسم دورة الألعاب الأولمبية سيبقى طوكيو 2020.

وأدلت كويكي بتعليقها للصحفيين بعدما عقدت اجتماعا عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، اليوم أيضا.

وقال آبي اليوم الثلاثاء، إن طوكيو ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية بحلول صيف 2021 كحد أقصى، معلنا الاتفاق على تأجيل الحدث الرياضي الأضخم عالميا.

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.



The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021. — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 24, 2020

وكانت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم في تاريخ الأولمبياد الحديث الممتد على مدار 124 عاما.

المصدر: رويترز