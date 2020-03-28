إصابة حكم دولي عربي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم السبت، عن إصابة الحكم الدولي الكويتي السابق حسين شعبان بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال الاتحاد الكويتي إن رئيس الاتحاد أحمد اليوسف الصباح أجرى اتصالا هاتفيا للاطمئنان على صحة شعبان الذي يتواجد حاليا في المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

اجرى رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح اتصال هاتفي بالحكم الدولي السابق حسين شعبان للاطمئنان على صحته، والذي يتواجد حاليا في المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.#KuwaitFApic.twitter.com/UdlzVZae0T — KuwaitFA (@KuwaitFA) March 28, 2020

كما وجه الصباح الشكر إلى سفير دولة الكويت في فرنسا والمكتب الصحي بعد اطمئنانهم على سلامة الحكم الدولي السابق.

إصابة الحكم الدولى السابق حسين شعبان

بفيروس #كورونا فى باريس ، ورئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف يتواصل للاطمئنان على صحته. pic.twitter.com/vqVJMfAOwO — الحقيقة (@ALHAKEA) March 28, 2020

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المصدر: وكالات