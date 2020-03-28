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إصابة حكم دولي عربي بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة حكم دولي عربي بفيروس كورونا
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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم السبت، عن إصابة الحكم الدولي الكويتي السابق حسين شعبان بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال الاتحاد الكويتي إن رئيس الاتحاد أحمد اليوسف الصباح أجرى اتصالا هاتفيا للاطمئنان على صحة شعبان الذي يتواجد حاليا في المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الصباح الشكر إلى سفير دولة الكويت في فرنسا والمكتب الصحي بعد اطمئنانهم على سلامة الحكم الدولي السابق.

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المصدر: وكالات

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