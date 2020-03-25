أسطورة منتخب عربي يتوفى في إنجلترا بفيروس كورونا

توفي نجم منتخب الصومال السابق، عبد القادر محمد فرح عن عمر ناهز 59 عاما، في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الاتحاد الصومالي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في فيسبوك اللاعب الراحل: "الصومال خسر أسطورة كرة القدم عبد القادر محمد فرح أمام فيروس الكورونا. توفي الأسطورة في مستشفى في لندن. التعازي لعائلته وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها".

وبدأ فرح مشواره الكروي عام 1976، ومثل منتخب الصومال دوليا حتى اعتزاله في نهاية الثمانينيات، وعمل مستشارا لوزير الشباب والرياضة في الصومال منذ عام 2016 وحتى وفاته.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات