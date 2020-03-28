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السعودية.. تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار سارة لعشاق برشلونة

الرياضة

أخبار سارة لعشاق برشلونة
Reuters Juan Medina
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كشف تقرير إسباني اليوم السبت، أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني، تعافى من فيروس كورونا وفي جاهزية تامة للتدرب مع زملائه في النادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن سواريز قوله: "أنا في حالة مذهلة، بدأت الركض بالفعل، وعندما يعود زملائي للتدريبات، سأكون جاهزا للتواجد معهم".

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وفي يناير الماضي، أعلن برشلونة غياب سواريز لمدة 4 شهور بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وبشأن فيروس كورونا الذي يتفشى في أغلب دول العالم قال سواريز: "تتزايد حالات كورونا في الأوروغواي يوما بعد يوم، رسالتي للمواطنين أن نظل في المنزل لكي يزول الفيروس بسرعة".

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن سواريز تبرع بـ 500 سلة غذائية للعائلات الأكثر فقرا في حي كاسافال أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الأوروغويانية.

المصدر: وكالات

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