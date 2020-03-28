رئيس يوفنتوس يدق ناقوس الخطر

اعترف أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس بأن الفترة القادمة ستشهد تحديا حقيقيا للأندية الأوروبية في وجودها ذاته وذلك في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس "البيانكونيري" الذي يترأس اتحاد الأندية الأوروبية، في خطاب أرسله للأندية الأعضاء في رابطة الأندية، واستعرضته وكالة "رويترز" أن خطر كورونا هو التهديد الأكبر.

وعنون أنييلي خطورة توقف المنافسات وما له من تأثير على العوائد ودفع الرواتب للاعبين والعاملين، وطالب بالتحرك لمواجهة هذا التحدي بالشكل الأفضل.

وتابع آنييلي: "سيكون العبور من هذه الأزمة ومن مخاوفنا هو أكبر تحد واجهته كرة القدم وصناعتنا على الإطلاق، الآن فإن المناقشات نشطة للغاية حول النهج الذي سوف يتبعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذلك تعديل قوانين النزاهة المالية في ضوء الأزمة الحالية".

وتحدثت تقارير في إيطاليا عن اتجاه في يوفنتوس لتخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 30 %، على أن يتم البدء في التنفيذ بداية الشهر القادم.

ولم يتم حتى الآن تحديد المصير النهائي للدوريات والمسابقات الأوروبية المختلفة، ويدور الحديث حول إمكانية استكمالها في الصيف المقبل.

المصدر: "وكالات"