أول إصابة بكورونا في الدوري الأسترالي

سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأسترالي لكرة القدم، بعد الكشف عن نتيجة ايجابية لأحد لاعبي نيوكاسل نتس اليوم السبت.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب، لكنه كان أحد أفراد فريق نيوكاسل نتس خلال المباراة التي انتهت بفوز الأخير على ملبورن سيتي 2-1 مساء الاثنين الماضي، خلف أبواب موصدة، قبل أن يتوقف الدوري الأسترالي بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأصدر نيوكاسل نتس، بيانا جاء فيه "يؤكد نادي نيوكاسل نتس أن لاعبا في صفوف الفريق الأول جاءت نتيجة فحصه ايجابية".

Newcastle Jets can confirm that a member of our Hyundai A-League squad has tested positive for COVID-19.



➡️ https://t.co/h2mprAyinVpic.twitter.com/cgbSOdEa12 — NEWCASTLE JETS FC ✈️ (@NewcastleJetsFC) March 28, 2020

وأضاف "اللاعب وعائلته بصحة جيدة وهو حاليا في الحجر الصحي".

وأشار النادي إلى أن لاعبي الفريق يراقبون أوضاعهم الصحية، وأي واحد منهم سيشعر بعوارض معينة سيقوم بعزل نفسه.

واستمر الدوري الأسترالي لكرة القدم، الذي يضم 11 فريقا، في نشاطه على الرغم من انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، قبل أن تتوقف المنافسات فيه خلال الأسبوع الحالي.

المصدر: وكالات