ديبالا يكشف عن عوارض قوية بعد إصابته وصديقته بفيروس كورونا (فيديو)

كشف نجم يوفنتوس الإيطالي، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا معاناته من عوارض قوية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 9 آلاف شخص في إيطاليا.

وأعلن النجم الأرجنتيني السبت الماضي إصابته بكورونا ليصبح ثالث لاعب من يوفنتوس يعاني من هذا الفيروس إلى جانب دانييل روغاني والفرنسي بلاز ماتويدي.

وقال ديبالا البالغ 26 عاما لمحطة يوفنتوس التلفزيونية: "أشعر بحالة أفضل الآن بعد أن عانيت من عوارض قوية. صديقتي (أوريانا ساباتيني) بدورها تخطت العوارض".

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وأضاف: "قبل يومين، لم أكن في حالة جيدة، كنت أشعر بالثقل وبعد خمس دقائق من الحركة كان يتعين علي التوقف لأني عانيت من صعوبة في التنفس وبثقل في جسدي وألم في عضلاتي".

وتابع: "الآن أستطيع التحرك والمشي في محاولة للبدء في التمارين لأنني عندما حاولت ذلك في اليومين الأخيرين كنت أرتعش بشكل قوي".

وسجل ديبالا 13 هدفا في مختلف المسابقات مع "السيدة العجوز" هذا الموسم بينها هدف في لقاء القمة ضد إنترميلان في آخر مباراة خاضها فريقه قبل تعليق "الكالتشيو" في الـ8 من مارس الجاري.

المصدر: أ ف ب