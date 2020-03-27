الاشتباه بإصابة أول لاعب كرة قدم مصري بفيروس كورونا (صورة)

ظهرت أول حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، بعد تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم.

والإصابة المحتملة هي لمحمد مجدي لاعب الإسماعيلي، الذي نشر صورة له عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" يطلب من الجميع الدعاء له داخل الحجر الصحي.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي في تصريحات صحفية، عقب انتشار الأنباء، أن حالة محمد مجدي تطلبت دخوله الحجر الصحي للاطمئنان عليه بعد ارتفاع درجة حرارته، وفي انتظار نتيجة التحاليل.

وعاد اللاعب ونشر عبر حسابه قائلا:

"يا جماعة والله لسا مبان أي حاجة ونتيجة التحليل هتطلع بالليل أو بكره الصبح يا رب".

المصدر: وكالات