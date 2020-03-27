إصابة بطل أولمبي إيراني بفيروس كورونا

أعلن أشكان أورديبيشت رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الإيراني لألعاب القوى اليوم الجمعة، إصابة البطل الأولمبي الإيراني إحسان حدادي بفيروس كورونا المستجد.

ويعتبر حدادي من نجوم الرياضة في إيران حيث توج بالميدالية الفضية بمسابقة رمي القرص في أولمبياد لندن عام 2012، كا حقق العديد من البطولات والميداليات الملونة في مختلف المحافل الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 2926 إصابة و144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 32332 وحالات الوفاة إلى 2378، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11133.

المصدر: isna.ir