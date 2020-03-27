قميص "النطحة الشهيرة" معروض للبيع (فيديو)

طرح ماركو ماتيرازي، المدافع الدولي الإيطالي السابق قميصه الذي تلقى به نطحة من رأس أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 للبيع في مزاد علني.

وأعلن مدافع "الآزوري السابق والبالغ 46 عاما، أن العائدات من بيع القميص ستعود لمصلحة مكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح إيطاليا ووضعها على رأس قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء المتفشي.

وتعود ذكرى "النطحة الشهيرة إلى التاسع من يوليو عام 2006، خلال مواجهة نهائي مونديال ألمانيا والتي جمعت منتخبي إيطاليا وفرنسا، وتحديدا في الدقيقة 110 من عمر المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، وجه الفرنسي زيدان نطحة برأسه إلى ماتيراتزي، في لقطة ما زالت لهذه اللحظة تعد من أشهر اللقطات في عالم المستديرة.

وخرجت وقتها وسائل الإعلام والصحف عقب المباراة بتوضيحات بأن زيدان قام بتوجيه هذه الضربة بسبب تعرضه لإهانة لفظية من ماتيراتزي.

وتلقى وقتها الفرنسي بطاقة حمراء، كانت نهاية مشاركة زيدان مع منتخب بلاده، إذ أعلن على إثرها "زيزو" اعتزاله اللعب نهائيا رفقة المنتخب الفرنسي وأيضا مع ريال مدريد.

فيما عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الإيطالي ماتيراتزي بغرامة قدرها 5 الآف فرنك سويسري، وأوقفه لمدة مباراتين دوليتين، وزيدان 7.500 فرنك سويسري وأوقفه ثلاث مباريات دولية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح، لتحقق لقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها.

المصدر: matchtv.ru