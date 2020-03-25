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نهاية درامية لمسيرة زلاتان

الرياضة

نهاية درامية لمسيرة زلاتان
Reuters Daniele Mascolo
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ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، يفكر في الاعتزال.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع إلغاء موسم "الكالتشيو" هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

كما أن حالة الطوارئ المعلنة، وابتعاد اللاعب عن زوجته وأطفاله الذين يقيمون حاليا في السويد، جميعها عوامل لن تجعل "إيبرا" يرغب بالبقاء في الموسم المقبل.

كما أن طرد المدير الرياضي وصديقه الشخصي الكرواتي، زفونيمير بوبان، من منصبه في ميلان، واقتراب رحيل باولو مالديني عن ميلان، قد يؤثر على مستقبل زلاتان، حيث كان هذا الثنائي العامل الأكبر، في إقناعه بالعودة لصفوف "الروسونيري".

وأكدت الصحيفة أن إيفان غازيديس، الرئيس التنفيذي لميلان، سيحاول الحفاظ على زلاتان، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون للمهاجم السويدي.

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وينتهي عقد زلاتان البالغ 38 عاما، في 30 يونيو المقبل، وتلقى عرضا من نادي مونزا المغمور الذي يملكه سيلفيو برلسكوني، لكنه يميل لإنهاء مشواره الطويل، بعد أزمة كورونا.

وسيسعى النجم السويدي للحصول على رخصة مزاولة التدريب، خلال وقت قريب، ليبدأ مغامرة جديدة في عالم كرة القدم.

المصدر: "وكالات"

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