 
مباشر

تأجيل جولتين في بطولة العالم للراليات في البرتغال وإيطاليا

الرياضة

تأجيل جولتين في بطولة العالم للراليات في البرتغال وإيطاليا
Globallookpress Panoramic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nigc

أعلن منظمو بطولة العالم للراليات اليوم الثلاثاء تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة في البرتغال وإيطاليا على التوالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة جولة البرتغال في الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما كانت جولة إيطاليا ستقام في سردينيا بين الرابع والسابع من يونيو المقبل.

وأقيمت ثلاث جولات من بطولة العالم حتى الآن بينما تأجل سباق الأرجنتين.

إقرأ المزيد
إلغاء جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد
إلغاء جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد

وأعلنت البرتغال الأسبوع الماضي حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا بينما تعد إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من الفيروس.

والسباق التالي في الجدول بعد إيطاليا هو رالي كينيا بين 16 و19 يوليو، لكن الدولة الواقعة في شرق قارة إفريقيا ألغت رحلات الطيران ومنعت دخول أي شخص من الدول المتضررة من الفيروس.

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجيه (بطل العالم ست مرات) بطولة العالم الحالية بفارق 8 نقاط عن زميله في تويوتا الويلزي إلفين إيفانز.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا