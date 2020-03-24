تأجيل جولتين في بطولة العالم للراليات في البرتغال وإيطاليا

أعلن منظمو بطولة العالم للراليات اليوم الثلاثاء تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة في البرتغال وإيطاليا على التوالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة جولة البرتغال في الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما كانت جولة إيطاليا ستقام في سردينيا بين الرابع والسابع من يونيو المقبل.

وأقيمت ثلاث جولات من بطولة العالم حتى الآن بينما تأجل سباق الأرجنتين.

إقرأ المزيد

وأعلنت البرتغال الأسبوع الماضي حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا بينما تعد إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من الفيروس.

والسباق التالي في الجدول بعد إيطاليا هو رالي كينيا بين 16 و19 يوليو، لكن الدولة الواقعة في شرق قارة إفريقيا ألغت رحلات الطيران ومنعت دخول أي شخص من الدول المتضررة من الفيروس.

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجيه (بطل العالم ست مرات) بطولة العالم الحالية بفارق 8 نقاط عن زميله في تويوتا الويلزي إلفين إيفانز.

المصدر: رويترز