خطة مالية من نجوم ريال مدريد لمكافحة فيروس كورونا

وضع نادي ريال مدريد، خطة للمساهمة بطريقة مباشرة، والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لاعبي النادي الملكي يريدون تقديم مساعدة مالية لأحد القطاعات الأكثر احتياجا كمساهمة منهم في المكافحة ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة، بأن هناك متخصصين في مختلف نواحي الأزمة يقدمون المشورة للاعبين حول أفضل الطرق الممكنة للمساعدة، ولوضع خطة مساعدة مالية، بحيث تصل تلك المساعدات والمساهمات إلى أكثر الأماكن والأشخاص احتياجا، وبالتالي التخفيف من أعباء وباء كورونا الذي ضرب العالم.

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ولكن قبل أي إعلان رسمي، يرغب لاعبو المرينغي أن يكونوا على علم 100%، بشأن ما يجب القيام به، وكيفية تنفيذه.

ويلزم حاليا جميع أعضاء نادي ريال مدريد، بجهازه الفني والإداري والطبي ولاعبيه، منازلهم في الوقت الراهن امتثالا لفترة العزل الصحي، عقب إصابة أحد لاعبي النادي بكرة السلة بفيروس كورونا.

المصدر: "وكالات"