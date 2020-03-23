نجم ريال مدريد يقدم لقبا مختلفا للملكي (صور)

توج ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، ببطولة فيفا 20 التي تنظمها رابطة الدوري الإسباني كتعويض عن توقف الدوري الإجباري بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وكان إيباي لانوس، بطل ألعاب الفيديو الإسباني، قد أطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكرة إقامة البطولة بنظام الدوري، وقررت الأندية بعد ذلك ترشيح لاعب من الفريق الأول، لتمثيلها في بطولة "فيفا 20".

Primer título de la historia de #LaLigaSantanderChallenge para casa, @realmadrid 🎮💪🏽. Gracias a todos por el gran apoyo recibido.

¡Hasta el final, vamos Real! pic.twitter.com/xJHjloUsYb — Marco Asensio (@marcoasensio10) March 22, 2020

وتمكن أسينسيو، الغائب عن فريقه في الموسم بأكمله بسبب إصابة خطيرة في الركبة، من التتويج باللقب بعدما فاز في المباراة النهائية على ممثل ليغانيس، أيتور رويبال، بـ 4-2، علما أنه انتصر في الدور نصف النهائي على مورلانس، لاعب فياريال، بخماسية مقابل هدف.

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وشاهد أكثر من 170 ألف شخص فوز أسينسيو، في عطلة نهاية الأسبوع بمشاركة 18 ناديا بالدوري الإسباني.

ولم يتم السماح لبرشلونة وريال مايوركا بالمشاركة في البطولة بسبب ارتباط الناديين بعقد رعاية مع شركة كونامي، صاحبة لعبة "برو إيفولوشن سوكر"، التي تعد المنافس الأساسي للعبة "فيفا 20".

ونشر أسينسيو صورة له على حسابه في "إنستغرام"، وشكر كل من دعمه ودعم ريال مدريد.

ومن المقرر أن يتم التبرع بأرباح هذه البطولة التي وصلت إلى أكثر من 140 ألف يورو (حوالي 150 ألف دولار) لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح إسبانيا خلال الأيام الماضية.

المصدر:matchtv.ru