 
مباشر

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

الرياضة

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي
insatgram
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni7i

رغم ابتعاد لاعبي كرة القدم عن الملاعب بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن نجوم الرياضة الشعبية الأولى في العالم واظبوا على تمارين اللياقة للحفاظ على بنيتهم العضلية استعدادا للحظة العودة.

يستغل نجوم كرة القدم حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في إبقاء متابعيهم على إطلاع بأخبارهم، والاطمئنان عن أحوالهم، في ظل توقف الدوريات الأوروبية الكبرى.

كما يساهم بعض اللاعبين في حملات التوعية بالظروف الحالية التي يشارك فيها معظم سكان العالم وهي الالتزام بالمنزل للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".

يستعرض لاعبو كرة القدم بين الحينة والأخرى عضلاتهم البارزة، في رسالة لحث متابعيهم على إمكانية الحفاظ على اللياقة من داخل المنزل.

يستعرض دوما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، عضلاته داخل الصالة، وهذه المرة رفقة أخواته وأفراد عائلته وهم في الحجر الصحي في إحدى جزر بلاده.

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

خلال فترة التوقف الإجباري لم يتوقف النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عن ممارسة التمارين للحفاظ على عضلاته البارزة التي طالما استعرضها بحساباته على "السوشال ميديا".

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

وبعيدا عن الملاعب وحفلات السهر، يتدرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، في منزله لاقتناص لحظة العودة إلى الملاعب بقوة.

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

 أما النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، فيتدرب في الصالة رفقة زوجته لاريسا بيريرا، للحفاظ على لياقته البدنية.

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

ويلتزم النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بتعليمات العزل الصحي في إسبانيا ويستغل الوقت في تمرينات الصالة الرياضية.

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

ولم يكن النجم الألماني كيفن تراب، حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، بحاجة للذهاب إلى الصالة الرياضية، فقدم طرقا بديلة للتمرين لتقوية عضلات البطن داخل منزله.

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

فيما لجا النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى مدرب خاص أثناء فترة توقف النشاط الكروي للإشراف على تمريناته داخل المنزل.

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

وحتى النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، البالغ 44 عاما، يستثمر وقته مع افراد عائلته لممارسة كرة القدم داخل ملعب في منزله بميامي الأمريكية. 

بالصور.. كيف تبدو عضلات نجوم كرة القدم بعد فترة من الحجر الصحي

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا