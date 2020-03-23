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شوبير يفجر مفاجأة بشأن الدوري المصري

الرياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الدوري المصري
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فجر الإعلامي أحمد شوبير وحارس المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، مفاجأة بالحديث عن احتمالية كبيرة لقرار اتحاد الكرة المصري بإلغاء بطولة الدوري خلال الأيام القادمة.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "قريبا تأجيل الأولمبياد رسميا وتأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمي وقرار متوقع بإلغاء الدوري المصري بكل درجاته".

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وسبق تعليق شوبير على صفحته، عدة تقارير صحفية ذكرت أمس الأحد أن اتحاد الكرة المصري سيقوم بتمديد قرار تعليق نشاط الدوري لمدة أسبوعين إضافيين في الأيام القليلة المقبلة تحت وطأة تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة بنهاية هذا الأسبوع مسألة استمرار تعليق نشاط الدوري المصري بعد توقفه لمدة أسبوعين وسط توقعات بالتوقف حتى شهر مايو المقبل.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية قررت إيقاف النشاط بكافة الرياضات في مصر منذ بداية الأسبوع الماضي.

المصدر: "تويتر"

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