عارضة أزياء برازيلية شهيرة تبيع قمصان ميسي لمساعدة المحتاجين
بدأت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة، سوزي كورتيز، بجمع الأموال لمساعدة الناس في تخطي محنة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونشرت كورتيز صورة لها مع قميص ميسي رقم (10) عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "إلى المعجبين الأعزاء في جميع أنحاء العالم، بدأت مزادا لبيع قمصان برشلونة الخاصة بي، من أجل جمع الأموال لشراء كمامات ومطهر اليد الذي يحتوي على الكحول للسكان الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها. وهي الآن باهظة الثمن في الصيدليات وعلى الإنترنت".
وأضافت: "كما أطلب من الجميع البقاء في منازلهم والخروج فقط إذا لزم الأمر. وحينها سننتصر في هذه المعركة ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19. مع القبلات لكم جميعا".
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Meus queridos fãs do mundo todo estou começando hoje um leilão de minhas camisas do @fcbarcelona para arrecadar dinheiro para compra de álcool gel e máscaras para a população que não tem condição de comprar, nas farmácias acabaram e na internet está muito caro. Peço a todos que fiquem em casa e só saiam quando for necessário. Vamos vencer esse jogo contra o Novo coronavírus (COVID-19). Grande beijo a todos. Suzy #CoronaOut 🙏🏼😷
واشتهرت سوزي كورتيز بحصولها لمرتين على جائزة مسابقة "ميس بام بام" لأجمل أرداف في البرازيل عام 2015، وفي أول نسخة للمسابقة بعد أن أصبحت عالمية في عام 2019.
وتعتبر سوزي مشجعة للساحر ليو، حتى أن زوجة الأرجنتيني أنتونيلا روكوزو جعلته يحظرها من صفحته على موقع "إنستغرام".
المصدر: وكالات