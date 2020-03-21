كورونا يضرب بطولة العالم لهوكي الجليد

قرر مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد "IIHF"، اليوم السبت، إلغاء بطولة كأس العالم لهوكي الجليد 2020 للرجال في سويسرا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد في بيان له عبر موقعه الرسمي إلى أن المنظمة لا تملك إمكانية نقل كأس العالم 2020 من سويسرا إلى دولة أخرى.

وكان من المقرر أن تقام بطولة العالم للهوكي في مدينتي زيوريخ ولوزان السويسريتين خلال الفترة من 8 إلى 24 مايو المقبل.

المصدر: "rsport.ria.ru"