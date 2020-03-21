الأهلي المصري يكشف سبب استغنائه المفاجئ عن قائده حسام عاشور

أعلن نادي الأهلي، متصدر الدوري المصري لكرة القدم، أمس الجمعة، بشكل مفاجئ استغناءه عن خدمات قائده حسام عاشور.

وأصدر الأهلي بيانا وضح فيها أسباب اتخاذه لذلك القرار، حيث قال: "لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم (أمس الجمعة) مع حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته، كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة كابتن محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع".

🚨| التفاصيل الكاملة لاجتماع لجنة التخطيط للكرة مع قائد الفريق حسام عاشور 🦅



🔴 #يلا_يا_أهليpic.twitter.com/WNc9SnWtPT — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 20, 2020

وتابع البيان: "جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع عاشور، للتأكيد على تقدير الجميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهدا في رفعة اسم ناديه، وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام.. خلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملا، وأن النادي وقياداته لا يتمنى أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي".

وأكمل البيان: "في المقابل عبر عاشور عن تقديره لوجهة نظر اللجنة، ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب، وهي رغبة لا يستطيع أحد أن يصادر عليها، وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقتا كافيا للتفكير ثانية، وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع".

ويعد عاشور (34 عاما)، قائدا تاريخيا للنادي الأهلي لما قدمه مع الفريق خلال 16 عاما، بعد تحقيق 34 بطولة على مدار مسيرته مع المارد الأحمر.

المصدر: alahlyegypt.com