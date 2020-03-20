أرسنال يكشف حالة مدربه أرتيتا بعد إصابته بكورونا

قال نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن معنويات مدربه الإسباني ميكل أرتيتا جيدة، وبات في حال "أفضل بكثير" معاودا العمل من منزله، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار أرسنال في بيان نشره على موقعه أمس الخميس إلى أن "ميكل يشعر بحال أفضل بكثير".

وتابع "معنوياته جيدة، ويقوم بإعداد الخطط المفصلة مع المدربين (في الجهاز الفني)، ويتحدث إلى اللاعبين بشكل دوري".

وأعلن أرسنال الأسبوع الماضي، إصابة أرتيتا (37 عاما) بفيروس "كوفيد-19"، في خطوة تطلبت وضع كامل أفراد الفريق في الحجر الصحي لفترة أسبوعين.

وفي ظل إصابة أرتيتا وبعده لاعب تشيلسي كالوم هادسون أودوي، اتخذت رابطتا الدوري الممتاز "بريميرليغ"، ودوري كرة القدم الإنجليزية ("إي أف أل" المعنية بالدرجات الثلاث الأخرى للبطولة المحلية)، قرارا بتعليق المنافسات حتى مطلع أبريل، وهي فترة تم أمس الخميس تمديدها إلى ختام الشهر المذكور، إثر اجتماع للرابطتين والسلطات المعنية بكرة القدم الإنجليزية.

المصدر: وكالات