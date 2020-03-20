آل الشيخ يتلقى اتصالا من الخطيب

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الأهلي المصري لكرة القدم، محمود الخطيب، للاطمئنان على صحته.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الخطيب تواصل معه مرتين في اليومين الماضيين.

وأضاف آل الشيخ: "الخطيب قام بالاطمئنان على صحتي، أشكره على هذا التواصل، أتمنى له ولأسرته الكريمة الخير وربنا يحفظ الجميع".

وأبدى آل الشيخ غضبه في الفترة الماضية من مجلس إدارة الأهلي، وأعلن استقالته من منصب الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء.

وكان محمود الخطيب قد رفض طلب آل الشيخ بتوفير طائرة خاصة للأهلي ولمجموعة من جماهيره في رحلة إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراته ضد فريق صن داونز، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات