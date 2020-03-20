برشلونة يحسم صفقة جديدة

دفع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، مليون يورو كعربون للتعاقد مع غوستافو مايا، مهاجم ساوباولو البرازيلي، وذلك تمهيدا لجلبه إلى الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيضطر "البارسا"، لدفع 3.5 مليون يورو أخرى للفريق البرازيلي، قبل الـ30 من يونيو المقبل، لإنهاء صفقة التعاقد مع مايا.

وينص الاتفاق بين الفريقين على توقيع مايا عقدا يدافع بموجبه عن ألوان برشلونة حتى صيف العام 2022، على أن يحتفظ ساوباولو بنسبة 30 في المائة من حقوق اللاعب البالغ 19 عاما.

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ولفت مايا، انتباه كشافي برشلونة، خلال مشاركته في يناير الماضي، في بطولة كأس ساوباولو للشباب، حيث سجل 3 أهداف في سبع مباريات.

تجدر الإشارة إلى أن مايا لعب مع جميع فئات المنتخب البرازيلي.

المصدر: matchtv.ru