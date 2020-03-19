جورجينا تكشف حالة رونالدو بعد إصابة زميليه بكورونا

طمأنت جورجينا رودريغيز، محبي صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إصابة اثنين من زملاء "صاروخ ماديرا" في نادي يوفنتوس، بفيروس كورونا.

وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "في اللحظات الصعبة يجب أن يكون لدينا إيمان ونبحث عن الأشياء الإيجابية".

وأتمت: "الصحة هي أهم شيء، نحن (أنا وكريستيانو) بصحة جيدة وعلى ما يرام، والتحية لكل الذين يحاربون الفيروس، أفضل تمنياتنا بالشفاء. نحن بعيدون ولكن في حالة اتحاد دائما".

ودخل رونالدو وأسرته الحجر الصحي في جزيرة "ماديرا" البرتغالية، عقب تأكد إصابة دانيلي روغاني، مدافع يوفنتوس، بفيروس كورونا، قبل أن تسجل حالة ثانية في صفوف اليوفي، بإصابة الفرنسي بليز ماتويدي بالفيروس.

وأثارت جورجينا، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وتعرضت للعديد من الانتقادات الحادة بعد التقاط عدسات المصورين البرتغاليين صورا لها أثناء مغادرتها لإحدى محلات الموضة، على الرغم من خضوع الجميع لفترة الحجر الصحي في "ماديرا".

المصدر: وكالات