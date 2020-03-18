مصرع بطل أوكراني للملاكمة في عمر 22 عاما

لقي بطل أوكرانيا للملاكمة للوزن الثقيل لعدة مرات دميتري ليسوفوي البالغ 22 عاما مصرعه، بحادث مروري قرب العاصمة كييف.

ووفقا للاتحاد الأوكراني للملاكمة، فقد وقع الحادث أمس الثلاثاء، إذ أدى اصطدام سيارتين إلى مصرع شخصين أحدهما الملاكم ليسوفوي، وإصابة ثالث.

وأحرز دميتري ليسوفوي العديد من الألقاب في بطولات أوكرانيا للملاكمة لفئة الوزن ما دون 91 كغ.

وكان ليسوفوي يخوض بانتظام التمارين مع مواطنه الشهير ألكسندر أوسيك بطل العالم المطلق للوزن الخفيف الثقيل، لمساعدته على التحضير لنزالاته.

المصدر: وكالات