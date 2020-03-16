شاهد.. هدف رائع "لوب" بالرغم من كورونا

شهدت الجولة 26 للدوري التركي الممتاز لكرة القدم، هدفا رائعا في مباراة فريق "دينيزليسبور" وضيفه "غينتشلاربيرليغي"، في الوقت الذي توقف فيه معظم الدوريات الأوروبية بسبب فيروس كورونا.

وتلقى المهاجم الكولومبي هوغو رودليغا كرة من الجهة اليمنى وسدد مباشرة "عالطاير" و"لوب" من فوق رأس حارس مرمى الضيوف في الزاوية اليسرى البعيدة، محرزا هدف الفوز الوحيد لفريقه في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

Hugo Rodallega for Denizlispor over the weekend pic.twitter.com/2ixH4ux2mb — James Dart (@James_Dart) March 16, 2020

ورفع فريق "دينيزليسبور" رصيده بعد هذا الفوز إلى 31 دقيقة وانفرد بالمركز العاشر، ليفك شراكته مع ضيفه "غينتشلاربيرليغي"، الي يشغل المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

يذكر أن هوغو رودليغا البالغ من العمر 34 عاما لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة من 2009 وإلى 2015 مع فريقي ويغان وفولهام.

المصدر: وكالات