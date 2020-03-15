سقوط أول لاعب إسباني في دائرة المصابين بفيروس كورونا

بات الأرجنتيني إزيكييل غاراي الذي يدافع عن ألوان فالنسيا، أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب غاراي على حسابه في "إنستغرام": "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيء... لقد أثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة".

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ويغيب المدافع البالغ 33 عاما عن فالنسيا منذ أوائل فبراير الماضي بسبب تمزق في أربطة ركبته، لكنه تواجد منذ الإصابة بجانب زملائه، وآخر ظهور له معهم كان الثلاثاء الفائت على ملعب "ميستايا" في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حين خسر "الخفافيش" أمام ضيفهم نابولي الإيطالي 3-4 وودعوا المسابقة القارية، بعد أن خسروا ذهابا في "سان باولو" بنتيجة 1-4.

وعلق الدوري الإسباني مبارياته لمرحلتين على الأقل الخميس عقب الإعلان عن وضع كامل أفراد نادي ريال مدريد بجميع ألعابه في الحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يمتد التعليق لأكثر من الفترة المعلنة، وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس "كوفيد-19" إلى 196 من أصل 6391 حالة بحسب الإعلان الرسمي الأخير الذي صدر السبت.

المصدر: " أ ف ب"