سر انتقام نيمار من نجم دورتموند

سخر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان من إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، بتقليد طريقة احتفاله خلال لقاء الفريقين الذي جرى الأربعاء، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يقتصر الأمر على نيمار بتقليد احتفال هالاند الذي أحرز هدفين في مرمى نادي العاصمة الباريسية خلال مواجهة الذهاب، بل امتد إلى داخل غرفة تبديل الملابس بعد انتهاء المباراة، حين قلد جميع لاعبي باريس سان جيرمان احتفال هالاند، ونشر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق على حسابه في "إنستغرام" فيديو للاحتفال.

لكن السبب وراء هذه السخرية لم يكن ردا على ثنائية النجم النرويجي في موقعة الذهاب فقط، بل لسبب آخر ظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ تمادى هالاند في التفاؤل بالتأهل إلى دور ربع نهائي "التشامبيونزليغ"، ونشر صورة له على مواقع التواصل قبل لقاء الإياب يرتدي فيها قميص بوروسيا دورتموند، مع عبارة: "باريس.. مدينتي وليست مدينتكم".

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وبعد أن قلب لاعبو باريس سان جيرمان خسارة الذهاب إلى فوز في لقاء العودة وضمان بطاقة العبور للدور القادم بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، نشر نيمار صورة له على "انستغرام" وهو يقلد احتفال هالاند بوضعية اليوغا، وكتب معلقا: "إنها مدينتنا وليست مدينتك".

من جانبه، انتقد والد هالاند سخرية لاعبي باريس سان جيرمان بقوله: "النتيجة سيئة للغاية ولكنها مستحقة، أتمنى لهم التوفيق والتصرف بأسلوب أفضل سواء داخل أو خارج الملعب".

المصدر: "إنستغرام"