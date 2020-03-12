بالفيديو.. نيمار ومبابي يسخران من نجم دورتموند بوضعية "اليوغا"

سخر لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي، من احتفال اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني عقب تأهل الفريق الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ النجم البرازيلي نيمار الجميع، بعدما احتفل بطريقة خاصة عقب تسجيله الهدف الأول لصالح فريقه في شباك ضيفه الألماني، في الدقيقة 28، عبر رأسية متقنة.

وتوجه نيمار مباشرة إلى زميله كيليان مبابي المتواجد على مقاعد البدلاء، وعانقه بعد أن تجمع حولهما لاعبو الفريق، إلا أن المهاجم البرازيلي جلس ورفع يديه على طريقة رياضة "يوغا" الشهيرة، وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية سر احتفال المهاجم البرازيلي، بأنه رد على ما قام به الشاب النرويجي معبرا عن سعادته بإحراز هدفا بشباك باريس سان جيرمان في مواجهة الذهاب بنفس الطريقة.

ونشر الفرنسي مبابي عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو لاحتفاله هو وزملاؤه بالتأهل، ويظهرون وهم يسخرون فيه من احتفال مهاجم بروسيا دورتموند.

Fair play to Haaland, he's only 19 and he's living in the entire PSG squad's heads rent free

What a ladpic.twitter.com/rSXRHua0fj — BenchWarmers (@BeWarmers) March 11, 2020

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وحجز باريس سان جيرمان بطاقة العبور للدور ربع النهائي من البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في ألمانيا لصالح بوروسيا بنتيجة 2-1.

المصدر: "وسائل التواصل الإجتماعي"