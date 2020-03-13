"الفيفا" يوصي بتأجيل كافة المباريات الدولية المقررة في مارس وأبريل

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان اليوم الجمعة، بتأجيل كافة المباريات الدولية المقررة في مارس الجاري وأبريل المقبل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وورد في بيان "الفيفا"، أن الأندية لن تكون ملزمة بإرسال لاعبيها لخوض أي مباريات دولية.

وأشير فيه إلى أن "القواعد العامة التي تلزم الأندية في العادة بترك لاعبيها لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية، لن يتم تطبيقها في الفترتين الدوليتين المقبلتين في مارس وأبريل".

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وأدى تفشي فيروس كورونا مؤخرا إلى تعليق الكثير من الأحداث الرياضية الكبيرة أهمها على مستوى كرة القدم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز.

المصدر: رويترز