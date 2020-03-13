كورونا يصيب نجم فيورنتينا الإيطالي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي مساء اليوم الجمعة، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وذكر فيورنتينا في بيان عبر موقعه الرسمي في "تويتر"، أن مهاجمه الصربي دوسان فالهوفيتش أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus - COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.



➡️ https://t.co/jH7mtoTkj4pic.twitter.com/GOwvPQHkfH — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 13, 2020

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وتعتبر إصابة مهاجم فيورنتينا السابعة في "الكالتشيو" بعد إصابة دانيلي روغاني مدافع يوفنتوس، و5 لاعبين آخرين من سمبدوريا هم: مانولو جابياديني، عمر كولي، وألبين إيكدال، وأنطونيو لا جومينا ومورتن ثورسبي.

يذكر أن إيطاليا اتخذت قرارا بإيقاف جميع المسابقات الرياضية، حتى 3 أبريل المقبل.

المصدر: وكالات