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كورونا يصيب نجم فيورنتينا الإيطالي

الرياضة

كورونا يصيب نجم فيورنتينا الإيطالي
AFP Filippo MONTEFORTE
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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي مساء اليوم الجمعة، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وذكر فيورنتينا في بيان عبر موقعه الرسمي في "تويتر"، أن مهاجمه الصربي دوسان فالهوفيتش أصيب بفيروس كورونا المستجد.

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وتعتبر إصابة مهاجم فيورنتينا السابعة في "الكالتشيو" بعد إصابة دانيلي روغاني مدافع يوفنتوس، و5 لاعبين آخرين من سمبدوريا هم: مانولو جابياديني، عمر كولي، وألبين إيكدال، وأنطونيو لا جومينا ومورتن ثورسبي.

يذكر أن إيطاليا اتخذت قرارا بإيقاف جميع المسابقات الرياضية، حتى 3 أبريل المقبل.

المصدر: وكالات

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