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إصابة 4 لاعبين جدد في "الكالتشيو" بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة 4 لاعبين جدد في
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أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي رسميا اليوم الجمعة، إصابة 4 لاعبين جدد في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي في "تويتر"، أعلن فيه تأكد إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا هم: عمر كولي، وألبين إيكدال، وأنطونيو لا جومينا ومورتن ثورسبي، بالإضافة إلى طبيب الفريق، أميديو بالداري.

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وأعلن سمبدوريا أمس الخميس، إصابة مهاجمه مانولو جابياديني بفيروس كورونا، ليرتفع اليوم عدد المصابين في النادي إلى خمسة.

وكان يوفنتوس قد أعلن أول أمس إصابة لاعبه دانيلي روغاني بالفيروس.

يذكر أن إيطاليا اتخذت قرارا بإيقاف جميع المسابقات الرياضية حتى 3 أبريل المقبل.

المصدر: وكالات

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