تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)

أعلن نادي سمبدوريا الإيطالي اليوم الخميس إصابة لاعبه مانولو جابياديتي بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي في "تويتر" تغريدة يدعم فيها جابياديتي ويتمنى له الشفاء العاجل، كما أعاد نشر تغريدة اللاعب التي أكد فيها إصابته بفيروس كورونا.

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وجابياديتي هو اللاعب الثاني الذي يصاب بفيروس كورونا في "الكالتشيو"، بعد أن أعلن يوفنتوس أمس الأربعاء إصابة لاعبه دانيلي روجاني.

المصدر: RT