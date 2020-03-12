تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي (الكالتشيو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfij
أعلن نادي سمبدوريا الإيطالي اليوم الخميس إصابة لاعبه مانولو جابياديتي بفيروس كورونا المستجد.
ونشر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي في "تويتر" تغريدة يدعم فيها جابياديتي ويتمنى له الشفاء العاجل، كما أعاد نشر تغريدة اللاعب التي أكد فيها إصابته بفيروس كورونا.
💙 Siamo con te, Manolo. La #Sampdoria e tutti i sampdoriani. Forza! 💪🏻 https://t.co/kGLHfHDLUp— U.C. Sampdoria (@sampdoria) March 12, 2020
وجابياديتي هو اللاعب الثاني الذي يصاب بفيروس كورونا في "الكالتشيو"، بعد أن أعلن يوفنتوس أمس الأربعاء إصابة لاعبه دانيلي روجاني.
المصدر: RT