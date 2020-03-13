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الصحة العالمية: أكثر من 4 آلاف توفوا بكورونا وأوروبا أصبحت بؤرة للوباء

مصدر لـRT.. محمد صلاح بخير

الرياضة

مصدر لـRT.. محمد صلاح بخير
Reuters
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نفى مصدر مقرب من اللاعب المصري محمد صلاح في تصريحات خاصة لـRT اليوم الجمعة، إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وجاء ذلك ردا على شائعات أطلقتها مواقع إعلامية تحدثت فيها عن الاشتباه بإصابة الفرعون المصري بالفيروس.

وقال المصدر إن اللاعب المصري بخير ويتواصل يوميا مع أهله وسوف يحضر للقاهرة خلال الأيام العشرة المقبلة مع أسرته لزيارة مصر.

وبدأت الشبهات بإصابة الفرعون المصري وزملائه في "الريدز"، بعد عزل خمسة من أفراد فريق بورنموث الذي انهزم أمام ليفربول بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ووضع نادي بورنموث حارس مرماه أرتور بوروك وأربعة آخرين من الجهاز الفني في العزل، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا لديهم خلال الساعات الماضية.

وتكهنت العديد من التقارير بأن يكون حارس بورنموث والأفراد الأربعة الآخرون قد نقلوا عدوى فيروس كورونا للاعبي ليفربول.

وكان صلاح قد تبادل الحديث مع حارس مرمى بورنموث المصاب بكورونا أثناء خروجهما من الملعب عقب نهاية الشوط الأول.

المصدر: RT

ناصر حاتم

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