 
مباشر
عاجل
"وكالة فارس": إعلان حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية بسبب فيروس كورونا

صلاح وماني يعيدان ليفربول إلى سكة الانتصارات (فيديو)

الرياضة

صلاح وماني يعيدان ليفربول إلى سكة الانتصارات (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neil

فاز فريق ليفربول على ضيفه بورنموث (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ المهاجم كاليوم ويلسون أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

لكن ليفربول رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من مهاجميه، النجم المصري محمد صلاح، والغاني ساديو ماني، في الدقيقتين (25 و33) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

إقرأ المزيد
شاهد.. صلاح يصطاد عصفورين بحجر
شاهد.. صلاح يصطاد عصفورين بحجر

واستعاد ليفربول توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 82 نقطة، متربعا على عرش صدارة "البريمير ليغ".

بينما توقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا