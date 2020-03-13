الإعلان عن لاعب الأسبوع في دوري الأبطال (فيديو وصور)

كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة القارية هذا الأسبوع.

وشهد الأسبوع الجاري إقامة 4 مباريات ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن تأهل لايبزيغ الألماني وأتلانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي.

ووفقا للحساب الرسمي لدوري الأبطال، فإن السلوفيني جوسيب إيليشيش نجم أتلانتا الذي أحرز 4 أهداف (سوبر هاتريك) ضد فالنسيا هو من حصد الجائزة.

ونافس إيليشيش على الجائزة، الحارس يان أوبلاك الذي قام بـ11 تصديا، وقاد أتلتيكو مدريد لإقصاء ليفربول حامل اللقب من البطولة، وخوان بيرنات ظهير باريس سان جيرمان الذي أحرز هدفا خلال الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

Who gets your vote? 🧐



⭐ Josip Iličić

⭐ Marcel Sabitzer

⭐ Juan Bernat

⭐ Jan Oblak#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2020

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كما ضمت قائمة الترشيحات، مارسيل سابيتزر لاعب لايبزيغ، الذي سجل ثنائية أمام توتنهام هوتسبير.

المصدر: وكالات