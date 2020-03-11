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الصحة العالمية: على الرغم من تصنيف كورونا وباء عالميا إلا أنه يمكن السيطرة عليه

تأجيل بطولة أوروبا لرفع الأثقال في موسكو

الرياضة

تأجيل بطولة أوروبا لرفع الأثقال في موسكو
Sputnik Максим Богодвид
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أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال IWF تأجيل بطولة أوروبا للعبة 2020 المقررة في العاصمة موسكو في الفترة بين 4 و12 أبريل إلى الفترة بين 13 و21 يونيو بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

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وقرر الاتحاد الدولي في وقت سابق إلغاء بطولة العالم للشباب، التي كانت ستقام في رومانيا خلال الشهر الجاري، إلى جانب بطولتي آسيا وإفريقيا في أوزبكستان وموريشيوس على الترتيب الشهر المقبل.

وقتل الفيروس، الذي بدأ ظهوره في الصين في آواخر العام الماضي، أكثر من أربعة آلاف شخص وأصاب حوالي 120 ألف شخص حول العالم وتسبب في تأجيل العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية.

المصدر: رويترز

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