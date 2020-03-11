رسميا.. تأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من أبريل أرجئت إلى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الرابطة في بيان أنه بعد التشاور مع طرفي المباراة (باريس سان جرمان وليون) وأصحاب حقوق البث التلفزيوني والاتحاد الفرنسي للعبة "سيقوم مكتب الرابطة بتحديد موعد جديد في ظل تطور الوضع الصحي والمسار الأوروبي للناديين" المشاركين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

🚨 الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن تأجيل مباراة نهائي كأس الرابطة الفرنسية بين فريقي @OL و @PSG_arab والتي كان المقرر إقامتها في الرابع من إبريل لأجل غير مسمى! pic.twitter.com/4r14A1At5E — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) March 11, 2020

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وكان القرار منتظرا لأن التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك الرياضيين، تم منعها حتى 15 أبريل المقبل بموجب قرار وزاري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستكون المباراة النهائية الأخيرة في مسابقة كأس الرابطة بعدما اتخذ قرار في منتصف سبتمبر الماضي بتعليق تنظيمها بدءا من الموسم المقبل لأجل تقليص روزنامة المسابقات، ومنح المزيد من الراحة للاعبين وتوفير بطاقة إضافية (للأندية الفرنسية) في المسابقات الأوروبية عبر ترتيب دوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2020-2021.

المصدر: أ ف ب