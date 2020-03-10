إقامة مباريات الدوري الفرنسي دون جمهور بسبب كورونا

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقامة جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية، خلف أبواب مغلقة حتى 15 أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

🚨 قررت رابطة #الدوري_الفرنسي@LFPfr اليوم إقامة جميع مباريات الدوري خلف الأبواب المغلقة (بدون حضور جماهيري) حتى 15 أبريل 2020. pic.twitter.com/PU61tbQzah — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) March 10, 2020

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وحظرت فرنسا، أول أمس الأحد، أي تجمعات تزيد على ألف شخص، في محاولة لاحتواء الفيروس، الذي أصاب أكثر من 1400 شخص، وأودى بحياة 30 شخصا في فرنسا.

المصدر: رويترز