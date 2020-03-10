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إقامة مباريات الدوري الفرنسي دون جمهور بسبب كورونا

الرياضة

إقامة مباريات الدوري الفرنسي دون جمهور بسبب كورونا
AFP Bertrand GUAY
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قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقامة جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية، خلف أبواب مغلقة حتى 15 أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحظرت فرنسا، أول أمس الأحد، أي تجمعات تزيد على ألف شخص، في محاولة لاحتواء الفيروس، الذي أصاب أكثر من 1400 شخص، وأودى بحياة 30 شخصا في فرنسا.

المصدر: رويترز

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