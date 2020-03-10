 
مباشر

وزارة الرياضة المصرية تعلق الأنشطة الرياضية ذات التجمعات والكثافة الجماهيرية

الرياضة

وزارة الرياضة المصرية تعلق الأنشطة الرياضية ذات التجمعات والكثافة الجماهيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf0n

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات:

- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

- وقف جميع الفعاليات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

- التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

- التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفي كافة مرافقها.

المصدر: "اليوم السابع المصرية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا