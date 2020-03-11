بالفيديو.. فيفا يسلط الضوء على إنجاز لاعب كرة قدم "السبعيني"

خطف اللاعب المصري عز الدين بهادر أنظار العالم بأكمله، بعدما أصبح أكبر لاعب سنا في تاريخ العالم يسجل هدفا في مباراة رسمية.

وشارك اللاعب البالغ 75 عاما قبل أيام قليلة في مباراة فريقه 6 أكتوبر أمام غينياس بالدوري المصري للدرجة الثالثة، وسجل هدفا كسر به الرقم القياسي المسجل باسم كازويوشي ميورا، لاعب نادي يوكوهاما الياباني عن عمر ناهز 50 عاما، كأكبر لاعب يحرز هدفا في مباراة رسمية لكرة القدم.

وكتب فيفا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المصري عز الدين بهادر لعب مباراته الأولى وسجل أول أهدافه مع فريقه 6 أكتوبر الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة وأصبح أكبر لاعب سنا يسجل في مباراة رسمية بعمر 75 سنة".

🇪🇬 المصري عز الدين بهادر لعب مباراته الأولى وسجل أول أهدافه مع فريقه 6 أكتوبر الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة وأصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة رسمية بعُمر 75 سنة.

بهادر أمام فرصة تسجيل إسمه رسمياً في موسوعة جينيس كأكبر لاعب في العالم عندما يخوض مباراته القادمة يوم 21 مارس. https://t.co/B1RwILjqlv — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) March 10, 2020

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ويستعد بهادر لتسجيل اسمه في موسوعة غينيس برقم قياسي آخر، بصفته أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم، وتشترط "غينيس" مشاركة بهادر في مباراتين رسميتين كاملتين مع أحد الأندية المسجلة رسميا في اتحاد الكرة حتى يتسنى له دخول الموسوعة.

وسيحضر مندوبو غينيس المباراة الثانية لتقييم أداء بهادر قبل تسجيله، وذلك عندما يشارك مع فريق 6 أكتوبر في مباراته المقبلة.

يذكر أن الرقم القياسي الحالي مسجل باسم الإسرائيلي إسحاق حايك البالغ 73 عاما، والذي تولى حراسة مرمى فريق نادي إروني العام الماضي.

المصدر: "تويتر فيفا"