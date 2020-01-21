رسميا.. الاتحاد المصري يقيد أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم (صورة)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء قيد عز الدين بهادر (75 عاما) أكبر لاعب محترف في العالم، والذي وقع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

واستقبل المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وليد العطار، في مكتبه اللاعب ومسؤولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

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وذكر الاتحاد المصري في بيان نشره عبر موقعه، أن بهادر يستعد لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع نادي 6 أكتوبر في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة.

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وفي حال مشاركته في المباريات المذكورة، فسيخطف بهادر، لقب أكبر لاعب محترف في العالم، من الدولي الياباني السابق والمهاجم الحالي لنادي يوكوهوما، كازويوشي ميورا، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، وقام بتجديد تعاقده قبل أيام قليلة.

المصدر: الاتحاد المصري