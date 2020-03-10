رسميا.. إقامة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري الأبطال بدون جمهور

انضمت مباراة بايرن ميونخ الألماني المرتقبة ضد ضيفه تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لقائمة المباريات التي ستقام خلف الأبواب المغلقة.

وأعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، أن المباراة أمام تشيلسي على ملعب أليامز أرينا يوم 18 مارس الجاري ستقام بدون جمهور، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

Das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Chelsea findet ohne Zuschauer statt.



Die Eintrittspreise werden erstattet.



Mehr Infos: https://t.co/hUx8uexJbH — FC Bayern München (@FCBayern) March 10, 2020

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يأتي ذلك بعدما قررت السلطات منع تجمع أكثر من 1000 شخص في مكان واحد حتى منتصف أبريل المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق البافاري بثلاثية نظيفة، مما يمنحه أفضلية التأهل للدور ربع النهائي من "التشامبيونزليغ".

المصدر: وكالات