 
مباشر

رسميا.. إقامة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري الأبطال بدون جمهور

الرياضة

رسميا.. إقامة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري الأبطال بدون جمهور
Globallookpress FrankHoermann/SVEN SIMON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf3p

انضمت مباراة بايرن ميونخ الألماني المرتقبة ضد ضيفه تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لقائمة المباريات التي ستقام خلف الأبواب المغلقة.

وأعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، أن المباراة أمام تشيلسي على ملعب أليامز أرينا يوم 18 مارس الجاري ستقام بدون جمهور، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
تعرف على سيناريوهات تحديد بطل الدوري الإيطالي بعد إيقاف
تعرف على سيناريوهات تحديد بطل الدوري الإيطالي بعد إيقاف "الكالتشيو"

يأتي ذلك بعدما قررت السلطات منع تجمع أكثر من 1000 شخص في مكان واحد حتى منتصف أبريل المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق البافاري بثلاثية نظيفة، مما يمنحه أفضلية التأهل للدور ربع النهائي من "التشامبيونزليغ".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا